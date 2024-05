Así se divierte Mónica Ayos junto a su hijo Federico

Mónica Ayos trajo al mundo a Federico, su primer hijo, en 1992 junto a Mario Valencia. Al año siguiente del nacimiento del pequeño, la actriz decidió ponerle fin a su matrimonio. Durante la gestación del bebé, vivió un calvario que no mucho tiempo atrás se animó a contar.

Mónica Ayos es muy activa en Instagram

"Recibí muchas golpizas durante el embarazo, pensé que podía perderlo, no tenía cobertura médica, fue un parto difícil y estuve internada mucho tiempo", reveló Ayos al aire de LAM. Tiempo después, logró rehacer su vida. Está casada con Diego Olivera desde el 2002 y de su amor, nació Victoria Olivera.

Si bien es argentina, Ayos está radicada en México y posee cientos de admiradores que la siguen desde hace años y están pendientes de cada paso que da. En su cuenta de Instagram es muy activa y diariamente sorprende con el contenido que comparte.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Ahora, lo hizo con un video junto a su primogénito. "Divirtiéndonos con el rubio de mi vida. Federico Ayos te amo tanto hijo", escribió junto a las imágenes al ritmo de la canción It's Gonna Be Me de NSYNC.

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Lo que me costó que saquen la coreo Mónica Ayos y Federico Ayos. 2 meses pero lo logré", redactó Diego Olivera. Otros, sumaron: "Una familia unida, hijos hermosos y buenos pibes (se nota) resultado de una gran pareja conteniendo (Mónica y Diego)", "Tan lindos los dos", "Bellos, hermoso verlos felices".

Mira el video de Mónica Ayos