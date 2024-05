El trucazo para quitar la cal del baño en tan solo 20 minutos con ingredientes de cocina

Encontrar sedimentos o cal en las canillas del baño no es sinonimo de que en nuestro baño falte limpieza, sino, es algo completamente normal. Se debe a los restos de minerales que vienen en el agua y que luego se van acummulando en los caños, en el cabezal de la ducha o en los caños del baño.

El agua dura puede ser causada por sales como calcio y magnesio que produce grumos blancos al calentarse, formando el famoso sarro en los artefactos que calientan agua. Pero existen trucos que podemos realizar para quitarlo de forma fácil sin necesidad de comprar ablandadores de agua.

Es muy común encontrar muchos sedimentos o cal en el cabezal de la ducha del baño. Foto: SHUTTERSTOCK

Para esta tarea vamos a necesitar un recipiente pulverizador y vinagre blanco. Como sabemos, el vinagre es un gran aliado en la limpieza del hogar y para quitar el sarro del baño no es la excepción. En este sentido, sólo deberas aplicar el vinagre sobre la superficie, esperar unos minutos y luego retirar con un paño.

Si el olor a vinagre blanco no te resulta agradable siempre puedes reemplazarlo por otro ingrediente de cocina que también es un gran desinfectante y un poderoso blanqueador, se trata del jugo de limón. En este caso, el truco de limpieza consiste en mezclar mitad agua mitad jugo de limón y pulverizar sobre el sarro que queremos remover.

No tratar la cal de la grifería puede ser muy dañino para esta a largo plazo. Foto: SHUTTERSTOCK

La limpieza del sarro y de la cal del baño es muy importante porque puede ir carcomiendo las canillas y las cañerias. Este truco no te llevará más de 20 minutos y no necesitas comprar ningún producto que no tengas o no sea común en el hogar. Además, ambos sirven para cocinar y también para limpiar otros electrodomésticos o artefactos del hogar.