Nati Jota lució su belleza frente al espejo con un conjunto deportivo

Ya más de un año atrás, Nati Jota sorprendió cuando repentinamente dio un paso al costado de Luzu TV. "Fue hermoso lo que vivimos y muy intenso el crecimiento y senti que es un buen momento para abrirme y ver qué pasa", explicó en ese entonces.

"Me fui porque sentí que en ese proyecto estaba muy repetitiva. Medio como muy cómoda", detalló Nati. "No estaba frustrada. Cuando renuncié, yo sabía lo que estaba haciendo y tenía bastante seguridad en mi misma en que iban a venir cosas copadas. Así que no llegué al punto de la frustración porque, por suerte, de toque tuve varias opciones de cosas copadas para hacer. Sí, obvio, que hay algo de duda. No me voy a hacer la canchera...", añadió.

"Es una decisión que tomás re cagada, corta. No la tomé como diciendo: esta es la mejor decisión del mundo y estoy re segura. La pensé, la mastiqué y aun así, el día que la tomé, seguía en un porcentaje con un signo de pregunta", expresó Nati Jota.

Nati Jota en OLGA

Si bien dijo que era para salir de su zona de confort, mucho se habló sobre un motivo económico. El conductor de LAM, Ángel de Brito, disparó: "70 Lucas promedio cobraban por mes. Por eso se fueron las chicas a hacer streaming a otra parte".

Hoy, Nati Jota está en OLGA, el canal que abrió Migue Granados. En Instagram, la comunicadora comparte muchos de los divertidos momentos que se viven al aire y encanta a sus admiradores. También, sube fotografías con las que se lleva todas las miradas, como una de las últimas en la que lució su belleza frente al espejo con un conjunto deportivo.