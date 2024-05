La atrapante miniserie de sólo 7 capítulos en Netflix que debes ver hasta el final

Netflix guarda en su catálogo una serie ideal para maratonear el fin de semana. Se trata de "The Watcher" o traducido "Vigilante". Esta miniserie de tan sólo 7 capítulos de 45 minutos de duración cada uno, esta inspirada en una historia real que se publicó en un artículo en la revista New York Magazine de 2018 " The Haunting of a Dream House “, de Reeves Wiedeman.

Naomi Watts y Bobby Cannavale interpretan a Nora y Dean Brannock, una pareja que decide mudarse a los suburbios y para esto gasta todos sus ahorros en comprar una gran casa alejada de la ciudad. Poco después de mudarse con sus hijos, comienzan a recibir misteriosas cartas de alguien que firma y se hace llamar el "Vigilante".

En cada capítulo de la miniserie, el número de sospechosos irá creciendo. Foto: Netflix

La primer carta es tan sólo un recibimiento al barrio pero a medida que reciben más cartas, éstas se tornan con un tono amenazante y comienza preocupar a la familia que se obsesionará en buscar quien está detrás de todo. Pues la lista de sospechosos crece capítulo a capítulo.

Como dijimos anteriormente, esta misteriosa y dramática miniserie, que te hará sospechar de todos, se basa en una historia real. María y Derek Broaddus compraron la casa de sus sueños en junio de 2014 y poco después comenzaron a recibir cartas anónimas firmadas por "The Watcher".

Los vecinos serán uno de los principales sospechos de vigilar, en el último capítulo se revela la verdad. Foto: Netflix

La producción de Netflix se toma sus atribuciones para agregar elementos de ficción a la historia pero esto no hace a la real menos escalofriante. La casa real que inspiró a la miniserie está ubicada en 657 Boulevard en Westfield, Nueva Jersey y la primera carta que recibieron decía: “Queridos vecinos del 657 Boulevard, permítanme darles la bienvenida al vecindario. 657 Boulevard ha sido el objeto de mi familia durante décadas y, a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida".

Luego continúaba, "Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre observaba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de las paredes de 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Lo voy a averiguar".