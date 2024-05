Lourdes Sánchez presumió su hermosura con el mar de fondo y conquistó corazones

Lourdes Sánchez y El Chato Prada están en pareja desde hace varios años y de su amor nació Valentín. No tienen secretos y eso quedó claro en una reciente entrevista que brindaron a Infobae en la que hablaron de todo. Sobre la infidelidad, ella señaló: "Yo recontra perdonaría. Te perdonaría mi amor, porque es como que priorizo nuestro amor".

Lourdes Sánchez y El Chato Prada

"Creo que que nos tenemos un amor muy grande. Por eso estamos hace tantos años juntos. Pasamos un montón de cosas y no me parece algo demasiado grave. Si por una noche de calentura te acostás con alguien... no me parece algo bueno romper todo ese amor que que tenemos entre nosotros. Nos decimos todo y es uno de nuestros secretos para estar tan bien hace tantos años", sumó Lourdes Sánchez.

Y sobre la mayor locura que hizo por celos, contó: "Íbamos en el auto. Yo tenía el teléfono de él. No me acuerdo por qué razón, pero tenía su teléfono. Cae justo un mensaje de una bailarina. Ahí nomás la llamé, la ubiqué un poquito".

Al momento de hablar sobre lo que más le fastidia del otro, ella reconoció: "Me molesta que te metas en mi comida. Que metas la cucharita, ay, eso me molesta, me saca. Yo tengo el pancito al lado de mi plato, me lo sacas y te comes todo alrededor y dejas la miga".

En Instagram, Lourdes comparte muchos momentos junto a su marido y su hijo. También comparte contenido laboral y los hermosos looks que elige para vestirse. En los últimos días estuvo paseando en México y ahora, subió una fotografía con el mar de fondo. Presumió su hermosura y así, conquistó más de un corazón de los internautas.