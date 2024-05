Nueva tendencia: decora tu cumpleaños con Kurami y serás admirado por todos

Decorar un cumpleaños no es tarea fácil. Se necesita planificación y paciencia. Si amas las tendencias y quieres ser la sensación del salón no puedes dejar de lado a Hello Kitty. En los últimos días, fotografías de eventos con decoración de con Hello Kitty han volado por internet.

Kuromi. Foto: Archivo.

Kuromi es un pequeño conejo blanco malvado. Es parte del universo de My Melodies, serie que tiene como protagonista a Melody, mejor amiga de Kitty. En ella, Kuromi aparece como la antagonista de Melody. Este personaje tiene un estilo punk y siempre utiliza colores negros y violeta en su vestimenta.

Ideas para decorar tu cumpleaños para no gastar dinero

Un decorativo que nunca falla son los globos. En este caso es importante que consigas colores como violeta, púrpura, negros o grises. Como se mencionó anteriormente, son los colores característicos del personaje. Puedes hacer guirnaldas o colgarlas en las esquinas de tu salón.

Stickers adhesivos de Kuromi. Foto: Archivo.

Una idea que requiere poco dinero y que no falla es conseguir stickers con el rostro de los personajes. Puedes utilizarlos para decorar vasos, cupcakes, globos o los presentes para los invitados. La ventaja de los stickers es que puedes diseñarlos tú para que se ajusten a tus gustos y necesidades.

También puedes imprimir algunos dibujos para colorear. Con tan solo buscar Kuromi en internet podrás ver miles de opciones en blanco y negro para colorear. Los niños adoran las actividades de este tipo y podrás mantenerlos entretenidos por mucho tiempo. Solo necesitas algunos fibrones o colores para pintar.