Como suele ocurrir, Romina Malaspina conquistó miles de corazones con una nueva publicación en las redes sociales. En su cuenta de Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores que están pendientes de todo lo que sube. Ahora lo hizo con un nuevo álbum de fotos.

El nuevo álbum de fotos de Romina Malaspina que conquistó miles de corazones

Junto a la llamativa producción, Romina redactó: "You are the greatest project you’ll ever work on (en español: vos sos el mejor proyecto en el que alguna vez trabajarás)".

Como era de esperar, los mensajes no demoraron en aparecer. "Que diosa sos", "Me encanta el outfit", "Preciosa", "Reina", "Siempre bomba", "Beautiful girl" y "Bellísima", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Romina Malaspina en Instagram

Malaspina se hizo conocida en Argentina en 2015 cuando participó en Gran Hermano, el reality show que nuevamente hoy se está transmitiendo en Telefe y que conduce Santiago del Moro. Su paso por la casa más famosa de la televisión fue corto y, sin embargo, le abrió grandes puertas laborales.

En 2020 regresó a la TV argentina y condujo uno de los noticieros de Canal 26. Sus prendas causaron gran revuelo y no hubo quien no hablara sobre ella. Luego de unos meses, optó por dar un paso al costado del proyecto para abrirse camino en la música.