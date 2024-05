Sol Pérez se llevó todas las miradas junto a Julieta Poggio

Un día más, Sol Pérez se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en Instagram. Pero en esta oportunidad no lo hizo sola. La panelista de Gran Hermano posó junto a Julieta Poggio y las dos llamaron la atención de todos.

Sol Pérez dio sus primeros pasos en la pantalla chica hace ya unos cuantos años y desde ese momento no dejó de llamar la atención. Su gran salto a la fama fue en 2016 cuando se desempeñó como presentadora del tiempo en el programa Sportia, emitido por TyC Sports.

Luego, fue parte de El Bailando por un sueño y realizó temporada teatral en Mar del Plata con Carmen Barbieri. No solo estuvo en boca de todos por lo que realizaba arriba del escenario, sino también por el gran escándalo que protagonizó junto a una compañera de elenco, Mónica Farro.

En ese entonces, Farro indicó: "Ella dijo que quise pegarle, pero fue una mentira porque todo el elenco salió a defenderme. Tanto Carmen, como Almada. Por algo también es el acercamiento de la otra parte hacia la nuestra. Lo malo fue siempre del otro lugar".

"Jamás hablé de esa persona y por eso me siento muy tranquila como mujer que yo no agredo a las mujeres. Si lo hacen conmigo, me defiendo. No con agresiones", agregó la vedette uruguaya que llegó a la Justicia con Sol Pérez.