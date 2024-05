Netflix arrancó como una empresa que solamente ofrecía un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal. Hoy, es la plataforma de streaming más popular del mundo y participa tanto en la producción de contenido audiovisual como también en la difusión mundial del material.

Mensualmente añade nuevo y sus miles de suscriptores quedan encantados. Aquí te hablaremos acerca de una miniserie de época de seis episodios que está disponible y que te tendrá atento hasta el final. Es un drama y está recomendada para mayores de 13 años.

Se llama Un juego de caballeros y la sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Dos futbolistas del siglo XIX en polos opuestos de la sociedad enfrentan dificultades profesionales y personales para cambiar el deporte (y a Inglaterra) para siempre".

Netflix: la dramática miniserie de época de seis episodios que te tendrá atento hasta el final

La historia se desarrolla en 1870 y se centra en una estrella de clase trabajadora y su homólogo de clase alta que se unen para cambiar un juego que, hasta ese entonces en Reino Unido, era un deporte solo para ricos.

En el reparto están: Edward Holcroft as Arthur Kinnaird, Kevin Guthrie as Fergus Suter, Charlotte Hope as Margaret Alma Kinnaird, Niamh Walsh as Martha Almond, Craig Parkinson as James Walsh y James Harkness as Jimmy Love.

Mira el tráiler