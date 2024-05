Netflix estrenó su superproducción más esperada y estas son las críticas

El pasado 24 de mayo la plataforma de streaming, Netflix, estrenó “Atlas”, un film protagonizado por Jennifer Lopez. En la película se puede ver cómo la cantante, que interpreta a Atlas Shepherd, lucha contra la Inteligencia Artificial. La artista encarna a una analista de ciberterrorismo que busca capturar a un robot rebelde en un lejano planeta. Sin embargo, las críticas no han sido muy favorables.

Los que saben del tema señalan que la actriz de la película de Netflix intenta convertirse en una heroína de acción, pero el resultado no es más que un rejunte de grandes títulos de ciencia ficción contemporáneos. La producción costó más de 100 millones de dólares. La historia se centra en un futuro probable donde las inteligencias artificiales se rebelaron contra los seres humanos y buscan iniciar un genocidio.

Frente a esa situación, la única esperanza es que Atlas brinde su confianza a una nueva Inteligencia Artificial llamada Smith (voz de Gregory James Cohan). Para lograr eso deberá establecer un vínculo mental, el que siempre había tenido miedo de generar. La gran incógnita es si Atlas podrá prevenir el caos a nivel mundial, cuenta la historia en Netflix.

Recién estrenada y con críticas. Fuente: Netflix.

La película de Netflix está dirigida por Brad Peyton y había generado muchas expectativas; sin embargo, los críticos señalan que los amantes de la ciencia ficción no terminan de disfrutar porque el film se transformó en un producto incómodo que no hace más que apoyarse en la fama de su protagonista que no está a la altura.

“Una brillante analista de datos que desconfía profundamente de la IA descubre que puede ser su única esperanza cuando una misión para capturar a un robot renegado se tuerce”, señala la sinopsis de Netflix. Sin embargo, nada está dicho y el gusto es subjetivo, por lo que todos los espectadores están invitados a ver la película.