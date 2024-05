La serie de Netflix que cuenta con 93% de valoraciones positivas y es furor

Netflix es un plataforma que cuenta con cientos de películas y series para que puedas disfrutar mientras estás recostado sobre tu sofá y comes un bote de palomitas. Pero entre tantas opciones es fácil perderse y no saber qué ver. Pero no debes preocuparte, esta es la serie que no te puedes perder.

La serie tiene 19 episodios. Foto: Netflix.

Mayo ha sido un mes repleto de estrenos para Netflix. En los últimos días, la plataforma de streaming estrenó la segunda temporada se Sinfonía azul, una serie que cuenta con críticas positivas. Esta es una producción griega que te hará suspirar de amor y te robará alguna sonrisa.

La historia de la serie

La serie relata la historia de un músico llamado Oretis. Este emprende un viaje hacia Paxos, lugar en donde crea un festival desde cero y no quiere fallar. Pero lo que Oretis no sabe es que allí, en medio de música y bebidas, encontrará un inesperado y prohibido romance que cambiará su vida por completo.

La serie se grabó en Grecia. Foto: Archivo.

La tercera temporada presenta una realidad distinta. Oretis y su enamorada están conmocionados por un crimen. Las consecuencias del hecho tardan poco en llegar a Atenas. Sin embargo, esta pareja deberá decidir qué hacer y solo tienen dos opciones: enfrentar la realidad o seguir ocultando sus secretos.

Papakaliati, actor principal, escritor y director de la serie expresó a Neos Kosmos “Es un drama romántico con un trasfondo de dura y moderna realidad que cobra vida en nuestras pantallas a través de episodios donde se abordan temas como el abuso, la familia, la aceptación y el rechazo, la diversidad, el amor, la traición, las adicciones, la política, la ilegalidad y la corrupción”.