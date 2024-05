La noticia que sacude a Brad Pitt en medio de la batalla legal con Angelina Jolie

La familia que juntos formaron la ex pareja de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, ha dado que hablar en las últimas horas porque dos de las hijas ya no llevarán el apellido Pitt. No se sabe todavía si esa modificación se realizará en forma legal, pero el tema ya está siendo portada de varios medios, internacionales.

En el caso de Vivienne, su hija de 15 años, está trabajando con su Angelina Jolie en la producción de un musical de Broadway, “The Outsiders”. El tema es que en los nombres del programa, la joven aparece como Vivienne Jolie, en lugar de Vivienne Jolie Pitt tal como venía apareciendo hasta el momento.

Pero Vivienne no es la única que se quitó el apellido de su padre. Su hermana más grande, Zahara, hizo el abandono en noviembre de 2022 en su ingreso a la sororidad AKA en el Spellman College. Por ese entonces se presentó como Zahara Marley Jolie y abandonó el apellido de Brad Pitt.

Zahara, Angelina y Vivienne. Fuente: Instagram.

Esta modificación del apellido se da en medio de la intensa batalla legal que atraviesa a sus padres tras su separación hace más de siete años. La guerra judicial que enfrenta a Angelina Jolie y a Brad Pitt incluye la custodia y asuntos empresariales en común, entre otros temas.

El vínculo tenso entre Brad Pitt y sus hijos ha sido objeto de polémica. Su hijo Pax de 20 años, se manifestó contra su padre en las redes donde lo acusó de ser un “imbécil de clase mundial” y una “persona despreciable”. “Has hecho de la vida de los más cercanos a mí un infierno constante”, escribió Pax. Además de estos tres jóvenes, Jolie y Pitt tienen la custodia de otros tres más: Maddox, de 22 años, Shiloh, de 17, y Knox, de 15, quien es el gemelo de Vivienne.