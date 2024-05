La nueva producción de Netflix que cuenta con la participación de Kevin Hart

Netflix tiene una producción que busca hacer reír a sus espectadores. Aunque cabe destacar que está repleta de humor negro por lo que si eres sensible se recomienda evitar este tipo de contenido. El evento se estrenó en vivo el 5 de mayo y luego quedó grabado en la plataforma.

¿De qué trata?

El evento lleva el nombre de The Roast of Tom Brady, también conocido como The Greatest Roast of All Time: Tom Brady. Este es un especial de celebridades en donde Tom Brady fue el invitado especial. Él es un ex mariscal de campo de fútbol americano que jugó en New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

Al 85% le gustó este programa de TV. Foto: Archivo.

La gala estuvo repleta de estrellas. Algunos excompañeros de campo, comediantes y el entrenador Bill Belichick fueron algunos de los presentes. Pero lo que destacó en este programa fue Kevin Hart, comediante de Hollywood que logró llevarse muchas sonrisas del público.

El evento consistió en una parrillada en donde se incluyeron chistes relacionados al divorcio de Brady con Gisele Bundchen, el estado laboral de Bill Belichick y el duro final del Super Bowl. Durante el especial también se vio a Kim Kardashian, quien luego de hacer un saludo especial fue abucheada por el público.

El evento duró un poco más de 2 horas. Foto: Netflix.



Las valoraciones de este evento fueron variadas. De hecho un usuario comentó “este asado me hizo reír mucho y ni siquiera sé nada sobre fútbol americano. Kevin Hart estuvo sólido como anfitrión. Mantuvo el flujo de las cosas y ayudó a los que estaban tambaleándose. Lo vi durante 2 noches y luego le mostré a mi novio mis momentos más destacados”.