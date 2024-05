Errores que todos comenten y te impiden tener un hogar ordenado, según Marie Kondo

Tener un hogar ordenado puede ser todo un reto. Pero nada es imposible para Marie Kondo. La autora, empresaria y consultora de organización japonesa ha revelado cuáles son los tres errores que todos cometen y que les impiden tener sus espacios en orden. Descubre cuáles son y cómo solucionarlos.

Errores de organzación

El primer error es no definir tu estilo propio. Es importante que encuentres aquellos elementos que te transmitan tranquilidad y sean de tu agrado. Seguir las últimas tendencias no es lo mejor ya que si bien despertarán tu interés al inicio, es probable que después de un tiempo ya no sean de tu agrado y acaben por quitarle armonía a tu hogar.

Marie Kondo. Foto: Archivo.

El segundo consejo es comprar tus muebles según su funcionalidad. Es común que te dejes llevar por lo estético pero no hay que dejar de lado la practicidad. La clave para tener un hogar organizado y que transmita tranquilidad es disponer de espacios en los que puedas guardar objetos sin que se vean.

El último consejo es ser flexible. La vida está llena de sorpresas y cambios. Quizás cuando decoraste tu hogar tenían cierto estilo pero la vida suele cambiar los gustos de todos. Ser flexible y saber adaptarse te ayudará a mantener el orden de tu hogar y despedirte de aquello que no necesitas.

Para un hogar organizado es importante deshacerse de aquellos objetos que no utilizas. Foto: Archivo.

Si adoptas estos consejos de Marie Kondo conseguirás tener tu hogar ordenado y limpio. Solo debes planificar todo y armar listas de tareas para que nada se escape de tus manos. Debemos entender que una casa ordenada mejorará nuestro estado de ánimo y nos permitirá disfrutar del entorno.