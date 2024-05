Wanda Nara posó en ropa interior y no dejó nada a la imaginación en su nueva públicación

Una de las influencers indiscutidas del país es Wanda Nara. La empresaria y modelo acumula un poco más de 17 millones de seguidores en su Instagram. A ellos les muestra cada atuendo que se pone y con el que marca tendencia en las redes sociales. Ahora, Wanda se mostró sin nada de ropa, solo con ropa interior de encaje.

Desde Roma, Italia, Wanda sorprendió a sus seguidores con una selfie que encendió a todo Internet. Allí se la ve en ropa interior y explosiva bombacha colaless de hilo dental ultra XS. El conjunto de encaje negro con transparencias coquette resulta súper revelador y con esto conquistó a todos en la red.

Wanda Nara luciendo un conjunto de ropa interior de encaje. Foto: @wanda_nara

Los fans no tardaron en contestar con comentarios su album de fotos que incluía esta imagen hot. "No lo puedo creer", "Hermosa", son algunos de los halagos que leemos en el muro de la argentina que causa furor en los países europeos y se destaca por su figura perfecta.

Además, en los últimos días, Wanda Nara fue noticia porque Paula Chaves hablo tras ser reemplaza por ella en la conduccion de Bake Off. La conductora de televisión habló con “Intrusos” y explicó que “Me dolió. Quise usar otra palabra, no sé si es que ‘me dolió’. Me duele pero también entiendo la situación”.

Otra de las fotografías que podemos ver en el álbum de la modelo y empresaria. Foto: @wanda_nara

En este sentido, en la próxima temporada del clásico programa de cocina de Telefe vamos a poder ver a Wanda Nara como conductora, reemplazando a Paula Chaves.