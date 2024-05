¿Aún no te decides qué ver en Netflix? Entonces aquí te recomendamos una miniserie de suspenso de ocho episodios que te tendrá hipnotizado frente a la pantalla. Se llama La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana (en inglés: The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window). Es una producción estadounidense creada por Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Mientras combina alcohol, drogas y su gran imaginación, Anna se obsesiona con el apuesto vecino de enfrente y es testigo de un asesinato... o eso cree".

La miniserie está inspirada en el libro de A.J.Finn y combina suspenso con comedia negra. Es una parodia de las películas de misterio y suspenso psicológico. Se estrenó en enero de 2022 y recibió devoluciones mixtas de los críticos.

Netflix: la miniserie de suspenso de ocho episodios que te tendrá hipnotizado frente a la pantalla

Es la historia de Anna, una mujer desconsolada que no está segura de si fue testigo o no de un asesinato. Mezcla alcohol con medicamentos, tiene alucinaciones frecuentes y sufre un miedo paralizante a la lluvia. Es condenada al ostracismo por los miembros de su comunidad y la policía la tilda de "loca". Independientemente de si vio o no un asesinato, se encarga de encontrar la verdad.

Está protagonizada por Kristen Bell, Michael Ealy, Tom Riley, Mary Holland, Cameron Britton y Samsara Yett. Está recomendada para mayores de 16 años y cada episodio tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Mira el tráiler