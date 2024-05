Lourdes Sánchez llamó la atención desde el gimnasio con un precioso jumpsuit entallado

La historia de amor de Lourdes Sánchez y Chato Prada arrancó en 2009, cuando ella trabajaba como bailarina y él como productor en Showmatch, el íconico programa que conduce Marcelo Tinelli. La diferencia de edad no fue un impedimento, pero luego de algunos meses le pusieron fin a su relación.

Tras un año distanciados, vino el reencuentro y una nueva oportunidad. Ahí apostaron a la convivencia y de su amor, en 2016, nació Valentín. En febrero de 2023, tras insistencia de ella, se comprometieron en el Carnaval de Corrientes.

Lourdes Sánchez, hermosa

Es tan fuerte su amor que incluso perdonarían engaños. "Yo recontra perdonaría, Te perdonaría mi amor, porque es como que priorizo nuestro amor. Creo que que nos tenemos un amor muy grande. Por eso estamos hace tantos años juntos", reconoció Sánchez en el ciclo Viva el amor.

Y agregó: "Pasamos un montón de cosas y no me parece algo demasiado grave. Si por una noche de calentura te acostás con alguien... no me parece algo bueno romper todo ese amor que que tenemos entre nosotros. Nos decimos todo y es uno de nuestros secretos para estar tan bien hace tantos años".

Chato Prada y Lourdes Sánchez

En Instagram, Lourdes es muy activa y con frecuencia llama la atención de sus admiradores. Ahora lo hizo un video desde el gimnasio en el que lució un precioso jumpsuit entallado. "Perseverancia", escribió junto a las imágenes que se llenaron de corazones y comentarios.

