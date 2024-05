Las razas más pequeñas e ideales para tener como mascotas

Si queremos adoptar una mascota es normal que pensemos en un primer momento en su tamaño. No es lo mismo tener un perro de raza grande a uno de raza pequeña. Pues estos no comen la misma cantidad de comida e incluso no tienen la misma cantidad de energía. Los perros de raza grande requieren de más paseos y de más lugar.

Es por eso, que muchas veces, si vivimos en departamento a la hora de adoptar un perro pensemos en los más pequeños para esto. En esta nota, te traemos cuáles son las razas más pequeñas. Además, estos perritos traen en envase pequeño mucha ternura y mucho amor para tu hogar.

La raza más pequeña es el chihuahua. Foto: Shutterstock

Uno de las razas más pequeñas que podemos encontrar, es el Chihuahua. Aunque es muy pequeño este perro tiene muchisíma energía. Suelen medir entre 15 y los 25 cm. Y además, su peso puede oscilar entre los 500 g y los 3 kilos. Estos pequeños también son conocidos por ser muy inteligentes para asimilar conceptos.

De cara aplanada y color blanco con detalles marrones y negros, esta raza es considerada un “guardián del hogar” al estar atento a todos los movimientos que hay a su alrededor. Con un temperamento leal y sociable, este perro tiene un gran feeling con los más pequeños, quienes están en contacto directo y suelen tener un gran apego.

El Shih Tzu es otro de los perros más pequeños que podemos encontrar. Foto: Shutterstock

En segundo lugar, también podemos encontrar a la raza Shih Tzu. Su peso oscila de los 4,5kgs a los 8 kg y su altura está alrededor de 20 y 27 cm. Además, este perro se caracteriza por tener una cara muy particular, ya que es aplanada y tiene colores blancos con detalles negros y marrones. Si buscás una raza pequeña, estas dos te darán un amor inconmensurable y también lealtad.