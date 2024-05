El insólito cruce entre Shakira y Juanpa Zurita: dónde y cómo fue

Hace una semana, se confirmó que Shakira sería la elegida para ponerle música a la Copa América 2024. La importante competencia de fútbol, que tendrá lugar desde el 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos, representa el tercer evento de esta magnitud que la cantante colombiana musicaliza, tras el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 con Waka Waka y el Mundial de Brasil 2014 con La La La.

La canción elegida en esta oportunidad es Puntería, hit que forma parte de su más reciente álbum Las Mujeres Ya no Lloran. Por ese logro, la artista de 47 años ha recibido un sinfín de halagos por parte de colegas, otras personalidades del espectáculo y sus fanáticos. Entre ellos, recientemente se viralizó un clip del influencer mexicano Juanpa Zurita halagando a la artista. Sin embargo, la respuesta de Shakira no fue la que esperaba.

En un video que compartieron en las redes, se ve que el youtuber ingresa al camerino de Shakira con el deseo de presentarse y halagar su carrera y nuevo logro. Pero, la cantante de TQG estaba apurada, maquillándose a punto de salir a escena. “Hola Shak. Ah, este es tu camerino. Yo también estoy en el evento por si quieres…”, expresó tímidamente Zurita cuando fue interrumpido por una voz que gritaba: “¡Ya hay que salir!”.

Mira el encuentro entre Shakira y Juanpa Zurita

“Un minuto por favor”, respondió Shakira en inglés, en tanto Juanpa seguía presentándose: “Yo estoy desarrollando películas, series, shows, también soy productor. Tú también vienes aquí por lo de la Copa América”. Enseguida, la artista contestó: “Sí, por la canción oficial de la Copa América”.

El creador de contenido no tardó en ser amable al decirle: “Muchísimas felicidades. Eres un orgullo”. Pero, Shakira, quien se debía ir, le respondió, cambiándole el nombre a José: “Bueno, chau José. Muchísimas gracias. Suerte con todo”.

“Que linda coincidencia que nos tocara en el mismo camerino @shakira para el upfront de VIX. Felicidades porque “Puntería” es la canción oficial de La Copa América y yo sé que tu en tu corazón me estás felicitando porque mi productora @arcoentertainment estará desarrollando pelis y shows y no sabes cómo te lo agradezco”, expresó Juanpa en Instagram, a lo que la mismísima colombiana comentó en broma: “José!”.

“A partir de ahora me llamo José”, aseveró el influencer que cambió su nombre de usuario. Los usuarios, por su parte, comentaron lo siguiente en Instagram: “Capo José!”; “Si Shaki dice que te llamas José, ahora te llamas José Zurita”; “Pues viéndote bien si tienes cara como de José”; “Tranquilo José, aquí estoy para ayudarte”; “Cuanto daría porque Shakira me cambiara el nombre”; “San José te diré de ahora en adelante”; “Si no veo los comentarios no me doy cuenta que no se llama José”.