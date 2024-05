El anuncio de La China Suárez que encantó a sus admiradores

Tras confirmarse el romance de Ángela Torres y Rusherking, se reveló la verdad sobre el fin de la relación de La China Suárez y el cantante. “El que quiso terminar la relación fue Rusherking y ella quedó muy dolida por la finalización de esta relación, quedó muy marcada”, aseguró Pochi de Gossipeame.

En Instagram, la ex Casi Ángeles es muy activa. Comparte mucho contenido que encanta a sus miles de seguidores y también, al parecer, se encarga de sacar de sus contactos a quienes no desea ver. Ahora, todo indica que dejó de seguir a Ángela Torres.

“Ese día cuando los vi a la salida de Luis Miguel, te pregunté por qué te había dejado de seguir a alguien, una ex de él y después la dejaste de seguir vos también”, le comentó el notero de Socios del Espectáculo a Torres y ella contestó: “No, yo nunca dejé de seguir a nadie”.

La China Suárez y Rusherking

“¿Nunca la seguiste?”, repreguntó el comunicador y la actriz respondió: “Sí la seguía, pero creo que fui bloqueada, ni idea. Yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. Imagínate, cada uno con sus procesos y su vida y su mundo personal. Yo no me voy a meter en eso”.

Ahora, La China compartió un anuncio que llamó la atención de los internautas y muchos quedaron fascinados. "Se viene mucha música", confirmó Suárez junto a una fotografía suya en la que demostró ser una de las más lindas de Argentina.