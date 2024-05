Esta es la exitosa producción teatral argentina que desembarcará en España

En un hecho histórico sin precedentes, los empresarios y productores de Broadway eligieron a la versión argentina de Come from away para que se represente en Europa con el mismo elenco y equipo de directores y creativos. Es la primera producción teatral musical argentina que llega a España y cuenta con dream team de más de 30 artistas. El estreno será en septiembre en el histórico Teatro Marquina de Madrid.

La dirección del espectáculo está a cargo de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company, responsables de éxitos teatrales como “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche”, “Shrek, el Musical” y “Consentimiento”, entre otros. En su paso por Buenos Aires recibió grandes elogios y la obra fue galardonada con 7 premios Hugo, 2 premios Ace, 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical, y 13 nominaciones a los premios Ace.

Come from away cuenta una historia real que ocurrió en un lejano pueblo de Canadá cuando siete mil pasajeros, provenientes de todas partes del mundo, permanecieron varados durante cinco días por el Atentado a las Torres Gemelas, allá por septiembre de 2001. Es una obra teatral musical conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano. Inspira e ilumina lo mejor que podemos ser como seres humanos.

Dentro del equipo está Sergio Albertoni como director de producción; Santiago Rosso como director musical; Sebastián Mazzoni como director vocal; Agustín Pérez Costa como director coreográfico; Tadeo Jones como director de arte y escenográfico; y Pato Wittis como director asistente.

Equipo creativo de Come from away argentina

Además, un gran elenco de 15 actores que cantan y bailan acompañados por una banda de músicos en vivo: Gabriela Bevacqua, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Federico Couts, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo, Luis Lattanzi y Tomas Horenstein.

Antes de estrenar en España, el elenco argentino de Come from away presentará su tercera temporada en el Teatro Maipo. Durante sólo 12 semanas, y desde el 24 de mayo, realizará función los viernes, sábados y domingos en la sala ubicada en calle Esmeralda.