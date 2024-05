No los visites: estas son las ciudades más inseguras de Sudamérica, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede responder casi cualquier duda. Miles de internautas le consultan sobre cuáles son las carreras que tienen mejor salida laboral, cuáles son las comidas más ricas del mundo o si es mejor Maradona, Messi o Pelé. Esta vez, la IA respondió cuál es la ciudad más insegura de Sudamérica.

Las ciudades más inseguras

La primera de ellas es Caracas de Venezuela. Esta es una gran ciudad y que presenta un nivel alto de inseguridad. Según el portal Voz de Amperica, Venezuela presenta una tasa de 26,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Es cierto que la cantidad de asesinatos ha disminuido pero aun así es un número muy alto.

La inteligencia artificial advitió que para hacer esta lista tuvo en cuenta datos como número de homicidios, secuestros, robos, etc. Foto: Archivo.

La segunda ciudad es Natal de Brasil. Esta es una ciudad con paisajes soñados pero la inseguridad es un verdadero problema. Es común que la población reciba ataques de grupos de narcotraficantes. Cuando un nativo ve a un turista le recomienda evitar las zonas delicadas durante la noche.

La tercera es Acapulco de México. El medio El Economista aseguró: “Actualmente 76.7% de la población guerrerense se siente insegura”. En el último tiempo han aumentado las actividades vigilancia realizadas por la Guardia Nacional y el Ejército, pero la inseguridad sigue presente.

Una de las playas más peligrosas de Brasil es Copacabana. Foto: Archivo.

Por último se encuentra Fortaleza de Brasil. Esta es una ciudad que experimenta un nivel de criminalidad alto. No todas las playas son seguras por lo que sitios webs turísticos tienen un listado con playas “seguras para turistas”. Entre ellas se encuentran Praia do Futuro, Meireles, Iracema, etc.