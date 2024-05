La miniserie que con sólo 4 episodios llegó a ser la más aclamada de Netflix por su historia real

Además de tener miles de peliculas y series para entretenernos, en Netflix podemos encontrar producciones que son valoradas y se encuentran entre las más vistas por su gran contenido social o por las temáticas que abordan. Estas series nos marcan y logran que el público en general empatize con ellas.

Sacándo del tabú a muchas temáticas, Netflix presentó en el 2020 la miniserie de sólo 4 episodios llamada "Poco Ortodoxa". En su momento, esta producción se llevó las mejores críticas ya que aborda el judaísmo ortodoxo y particularmente, como esta religión impacta y presiona a las mujeres de esa comunidad.

"Poco ortodoxa" es una de las miniseries más cortas de la plataforma. Foto: Netflix

"Poco ortodoxa" está basada en la historia real de Deborah Feldman, quien escribió un libro con sus memorias llamado Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. En él se narra su propia historia al huir de la comunidad jasídica de la que formaba parte, ubicada en Williamsburg, Nueva York. La producción agregó un poco de ficción a la vida real para tener este exito de Netflix.

En este sentido, en 55 minutos por capítulos ahondaremos en la historia de Esty, su protagonista. Allí podremos conocer de cerca cómo se siente ser una mujer con espíritu libre pero en una comunidad muy conservadora. Debido a su religión, su forma de vestir, de pensar y de vivir su día a día ya esta programada.

Luego de casarse, la protagonista de esta miniserie decide huír de su comunidad. Foto: Netflix

Es por eso que también es obligada a casarse y es ahí cuando se da cuenta que no es del todo feliz por lo toma una decisión que cambiará su vida por completo: huír a Brooklyn y dejar atrás a su esposo. La joven se va a Alemania, donde vive su madre, y busca una nueva vida mientras su esposo y el primo de este irán tras ella para traerla de regreso.