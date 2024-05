La IA mostró la versión más atractiva de Cutie Terry del videojuego KOF

La inteligencia artificial ha permitido que miles de internautas conozcan a sus personajes favoritos en la vida real. Los protagonistas de mies de videojuegos han sido retratados por la IA. Los resultados siempre logran sorprender a todos ya que cuentan con una calidad y nivel de detalle único.

Un videojuego retratado es The King of the Fighter. Este comienza con Rugal Bernstein, un traficante de drogas y armas que tiene una idea para ganar más dinero. El maleante manda una carta de invitación a los luchadores más peligrosos del planeta para que jueguen en su torneo de luchas marciales.

El videojuego se puede jugar en PS4 y PS5. Foto: Archivo.

Este videojuego cuenta con cientos de personajes que puedes escoger según tus gustos y tácticas. Cada uno de ellos es diferente ya que se especializan en artes marciales distintas. Además es un videojuego que cuenta con personajes masculinos y femeninos igual de buenos.

Una de ellas es Cutie Terry. Ella debutó en el primer videojuego de Fatal Fury y ha aparecido en todas las entregas. De hecho, este personaje ganó tanta popularidad que fue invitado a otros juegos de peleas como SNK vs Capcom: The Match of the Millennium y Super Smash Bros.

El retrato hecho por la IA

Así se vería en la vida real. Foto: Instagram.

Terry es una joven de cabellera rubia y larga. Su piel es blanca y tiene ojos celestes. El color que define a este personaje es el rojo y su vestuario cuenta con pantalones cortos, remeras ajustadas, cinturones, guantes y gorras. La inteligencia artificial captó la esencia del personaje y la convirtió en una humana real.