La foto de Salma Hayek en sus veintes que revolucionó la red

En el cine, varias duplas de actores alcanzaron una química que trascendió las pantallas, logrando que los fanáticos fantasearan con que los intérpretes sostuvieran una relación amorosa en sus vidas reales. Sin dudas, la dupla conformada por Salma Hayek y Pierce Brosnan fue una de ellas.

La mexicana y el irlandés actuaron juntos en dos películas. En 2004, salió a la luz “After The Sunset” y, diez años más tarde, volvieron a trabajar juntos en la cinta “Los caballeros no tienen memoria”. Pero es, sobre todo, la primera película de acción y comedia dirigida por Brett Ratner la que destaca especialmente por la dinámica entre estos dos actores.

En After The Sunset, Brosnan interpreta a Max Burdett, un ladrón de joyas retirado que se ha mudado a las Bahamas para disfrutar de una vida tranquila con su pareja, Lola Cirillo, interpretada por Hayek. Sin embargo, la tranquilidad no dura mucho, ya que un antiguo agente del FBI, interpretado por Woody Harrelson, sigue sospechando que Max planea un último gran robo.

Salma y Pierce actuaron juntos en After The Sun en 2005. Foto: Instagram @salmahayek

A veinte años de su estreno, la actriz que previamente había interpretado a Frida Kahlo, le dedicó un lindo mensaje de cumpleaños a su colega que alcanzó los 71 años el jueves 16 de mayo. “Feliz cumpleaños atrasado querido @piercebrosnanofficial. Tengo tan buenos recuerdos filmando contigo a lo largo de los años #AfterTheSunset”, sostuvo Salma.

Mira el video de After The Sunset

“Ay qué guapos”; “Es tan alto”; “Feliz cumpleaños al legendario actor Pierce Brosnan”; “James Bond”; “Hermosa foto”; “Preciosa Salma”; “Y no pareces ni un día más viejo”, respondieron sus seguidores de Instagram al ver la foto de los actores de jóvenes.