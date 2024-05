Claudia Albertario cumplió años y lo celebró compartiendo un nuevo álbum de fotos en Instagram. En esta red social, la actriz argentina que desde hace una década vive en Estados Unidos, cuenta con miles de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza y la llenan de corazones.

El nuevo álbum de fotos de Claudia Albertario que conquistó corazones

"It’s my birthday (en español: es mi cumpleaños)", comenzó diciendo Albertario y continuó: "Que me encuentre siempre así, jugando, sana, amando y siendo amada, rodeada de afectos, llena de defectos, alguna que otra virtud, plena, y agradecida hasta la coronilla. GRACIAS".

Ella vive en América del Norte desde hace diez años. "Era un plan familiar. Teníamos sólo una hija, Simona, y queríamos que se crie acá para que pueda hablar tanto español como inglés. Buscábamos probar todos juntos una experiencia", contó a TN sobre los planes que organizó con Jerónimo Valdivia, su marido en ese entonces.

Claudia Albertario vive en Miami

En la misma nota, reconoció: "En su momento me costó tres meses de terapia para analizarla, fue muy hablada, estudiada y evaluada, y me la jugué porque creo que el que no arriesga, no gana en la vida. A pesar de que después cambió la familia, no me arrepiento, cuando tomo una decisión, está tomada, soy muy determinante con mis decisiones. Estoy muy contenta con lo que elegí".

Sobre su trabajo en Miami, Albertario explicó: "Desde el cuarto mes que llegué hice microteatro, una obra de Carolina Laursen, con quien había trabajado en el comercial de los 90 'Uy, cómo estoy'. Ella interpretaba a la chica rubia a la que le robaba el novio en el comercial de Personal. Se repitió la fórmula para trabajar juntas, primero con su obra y después con la del autor argentino, Andrés Tulipano, y también la obra de Muscari, Falladas".