Así luce África Zavala en su próxima telenovela: será la villana

África Zavala, nacida el 12 de agosto de 1985 en Ciudad de México, es una de las actrices más importantes del mundo de las telenovelas en la actualidad. Desde temprana edad, mostró un fuerte interés por la actuación, lo que la llevó a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las escuelas de actuación más prestigiosas de México.

Sus comienzos en la actuación fueron prometedores. Debutó en la televisión en 2005 con la telenovela "Bajo el mismo techo", donde interpretó el papel de Jovanka, una joven de origen gitano. Este papel le permitió mostrar su talento y captar la atención del público y de los productores de telenovelas.

Uno de los papeles más destacados de África Zavala fue en la telenovela "Cuidado con el ángel" (2008). Luego, llegaron las más famosas: “Corona de lágrimas” (2012), “Vencer el pasado” (2021), “El señor de los cielos” (2023) y, la más reciente, un episodio de “Mujeres asesinas”.

África Zavala ha demostrado una notable evolución a lo largo de su carrera, entregando interpretaciones convincentes y emotivas. Su dedicación y talento le han permitido mantenerse vigente en la competitiva industria de las telenovelas, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y respetadas del público mexicano.

En la actualidad, la actriz de 38 años está pronta a aparecer, nuevamente, en la televisión con la serie “Papás por conveniencia”. “Ella es Federica y él Guzmán en #PapásPorConveniencia”, revelaron en Instagram, a lo que la propia África agregó: “Estos villanos vienen”. Sus seguidores, además, comentaron: “Gracias Rosy por confiar en nuestra Afri para esta villana!!! Federica está en buenas manos”; “Los hermanitos Mascaro otra vez. Los amé. Mucho éxito”; “Ya queremos ver y conocer a Federica”; “@ferdinandoval te amooo tanto pero no te quería de villano @rosyocampooficial te lo ruego que no me lo mates”.