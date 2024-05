Mascotas: las cosas que los perros odian de las personas

Los perros son compañeros leales y amorosos, pero hay ciertas cosas o actitudes de las personas que pueden generarles incomodidad o incluso aversión. Conocer estos desencadenantes es esencial para mantener una relación armoniosa y respetuosa con nuestras mascotas.

Los ruidos y olores fuertes son, según Experto Animal, unas de las cosas que les más les molestan a los perros. “Tienen un oído excepcional y una percepción de las vibraciones mucho más sensible que la nuestra”, aseguran los expertos, recordando que hay que tener cuidado de no exponer a nuestros peluditos a sitios con ruidos muy molestos. En el mismo sentido, el uso de productos químicos fuertes para limpiar el hogar también puede resultar molesto para los perros. Su sentido del olfato es extremadamente sensible, y ciertos olores pueden ser irritantes o incluso tóxicos para ellos. Por ello, es preferible optar por productos de limpieza naturales y no tóxicos.

Si no usamos nuestro lenguaje corporal y, en cambio, preferimos hablarles en exceso, se trata de algo que, seguramente, molestará al peludito. “Si no utilizamos palabras cortas que nuestro can pueda entender, no estamos haciendo otra cosa más que agobiar a nuestro amigo. Ellos prefieren que te comuniques con ellos con lenguaje corporal. Y, si usas palabras o sonidos, mejor que sean pocos o que los hayan aprendido durante su crecimiento”, explicaron.

Mira el video de las mascotas

Por supuesto, el trato brusco o agresivo los alterará. Gritos, tirones de correa y castigos físicos pueden causar miedo y desconfianza. Los perros responden mucho mejor a un entrenamiento basado en refuerzos positivos y a un trato amable y paciente. Los perros también odian la falta de ejercicio y estimulación mental. Los caninos son animales activos y curiosos por naturaleza. Mantenerlos encerrados o sin suficiente actividad puede llevar a comportamientos destructivos y estrés. Paseos diarios, juegos y juguetes interactivos son esenciales para su bienestar.

Los cambios abruptos en su rutina también pueden generar estrés en los perros. Son animales de hábitos, y las alteraciones en sus horarios de alimentación, paseo o sueño pueden causarles ansiedad. Mantener una rutina constante les proporciona seguridad y tranquilidad.

Comprender y evitar estas actitudes ayudará a garantizar que nuestros perros se sientan felices, seguros y queridos en su entorno.