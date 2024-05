La China Suárez reaccionó a la nueva relación de Rusherking

Hace un tiempo atrás la noticia que impactó al mundo del espectáculo fue que Ángela Torres había comenzado una nueva relación amorosa con Rusher King. Después de varias especulaciones, ambos confirmaron su relación. La sobrina de Diego Torres declaró tiempo atrás que “Estamos en pareja, de novios y estamos juntos. Tenemos un compromiso el uno con el otro. Es un gran compañero”.

Esta noticia fue bien recibida por sus fans y por muchas personas pero según Pochi de Gossipeame a María Eugenia Suárez, ex de Rusherking no le habría agradado esta nueva pareja por varías razones. La primera es que, al parecer, la ex Casi Ángeles consideraba a Angela una amiga.

La China Suárez no se habría tomado bien la relación de Rusherking con Ángela Torres. Foto: @sangrejaponesa

“Me cuentan de buena fuente que Suárez hubiera esperado al menos un mensaje de su parte. La bloqueó por falta de códigos y porque siente que, a ella, por mismo, la hubieran matado”, dijo Pochi de Gossipeame, ya que la China habría borrado de las redes sociales a la nueva novia del cantante.

Anteriormente a esto, Ángela Torres fue consultada sobre las ex parejas de su novio, las últimas dos muy conocidas en el mundo de la música, tanto la China como María Becerra, a esto, la ex actriz de Simona declaró que ella no había dejado de seguir a nadie. Pero ante la confusión, reveló: “Yo la seguía, creo que fui bloqueada. Cada uno con sus procesos con su vida personal”.

Ángela Torres y Rusherking admitieron tener una relación a comienzos de este año. Foto: Archivo MDZ

Una vez más, la China Suárez se convierte en el foco de los programas de televisión, Pochi además agregó información que supuestamente habría dicho la China "Si yo lo hago es un escándalo, si lo hace ella no pasa nada". La China la había invitado al estreno de su primera canción cuando se lanzó como cantante porque ella era de su círculo”, confesó Pochi, quien sumó las palabras que utilizó Eugenia.