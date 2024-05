"Me regaña cuando lo hago": Camilo reveló lo que le molesta a Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner conforman una de las parejas más consolidadas, tiernas y queridas del espectáculo latino. Tras conocerse en 2014, los artistas se enamoraron perdidamente y comenzaron a colaborar en diferentes canciones. En 2020, su amor llegó al altar con una ceremonia íntima y mágica. Y, dos años más tarde, la familia se agrandó con el nacimiento de Índigo, su primera hija.

Desde entonces, Camilo y Evaluna han colaborado en varias canciones que reflejan su amor y complicidad. Temas como "Por Primera Vez" y "Machu Picchu" han sido éxitos que han conquistado al público con su romanticismo y la química única que comparten como pareja.

Este año, los artistas que Evaluna carga en su vientre su segundo hijo: Amaranto. Es por ello que la hija de Ricardo Montaner comparte postales sobre cómo transita su embarazo, y, por supuesto, los mensajes tiernos de su pareja no faltan.

Mira el video de Camilo y Evaluna

Es más, para el día de las madres, el domingo pasado, Camilo subió a Instagram una fotografía de su esposa luciendo su panza, con un pijama hogareño y otras prendas del armario por el suelo. “De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas”, expresó el cantante de “Tutú”.

El tierno posteo de Camilo por el día de las madres. Foto: Instagram

En el mismo posteo, el artista de treinta años reveló lo que hace y le genera molestia a Evaluna cuando está embarazada: “No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago”. Luego, continuó con su mensaje de felicitaciones: “Feliz día de las madres pulga! Eres mi regalo del creador. Te amo. Y amo a mi madre que me tuvo en su panza. @liacorreayepes Y a la tuya que te tuvo en la suya. @marlenesalome”.

Por su parte, la cantante de 26 le respondió: “Te amo mucho guapito”. Sin embargo, la mayoría de los seguidores se enfocaron en la ropa tirada al dejar en Instagram los siguientes comentarios: “Todas tiramos la ropa al piso jaja quien diga que no está mintiendo!”; “Y si es una foto que se tomó mientras ordena el closet? Que pereza tantos jueces virtuales”; “Hombres eligiendo qué foto subir”; “La simplicidad; probándose algo y enviándole la fotico a él seguramente. Los seres humanos pueden ser muy crueles, pero las buenas personas con un crecimiento diferente, como ellos, no se dejan afectar por eso”; “Si Evaluna no recoge su casa yo tampoco jajaja”.