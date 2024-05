Desde el jardín, Catherine Fulop le hace frente a las bajas temperaturas

Diariamente, Catherine Fulop le brinda reporte a sus miles de seguidores en Instagram. En esa red social tiene más de tres millones de personas que están pendientes de todo lo que comparte. Ahora, desde el jardín de su casa y luciendo un top y unas calzas deportivas, la actriz y modelo venezolana le hizo frente a las bajas temperaturas. Además, aprovechó y aconsejó a sus fans.

Mira el video de Catherine Fulop

Si bien hoy Fulop no está protagonizando ninguna telenovela, ella sigue en contacto con sus admiradores a través de la web. En su carrera formó parte de grandes producciones en la pantalla chica como Mundo de fieras, Déjate querer, Cara bonita, Rebelde way y Los ex, entre otras.

Catherine Fulop enamora con su belleza

Su debut como actriz fue en Abigaíl a fines de los '80. La tira narraba la historia de la hermosa, caprichosa y única hija de un acaudalado hombre de negocios que se enamora del profesor que le imparte clases de literatura en el colegio San Lázaro. En el elenco, Fulop estuvo acompañada por Fernando Carrillo, Hilda Abrahamz, Rosita Vásquez y Roberto Moll, entre muchos más.

La telenovela salió en más de 20 países y en, al menos, 26 canales de televisión en todo el mundo. El éxito hizo que se sumaran más emisiones. De hecho, fue tan larga su duración que en la actualidad, en Venezuela, dicen “vas a seguir, Abigail”, para hablar de una situación que parece no terminar nunca.

Catherine Fulop es muy activa en Instagram

La dirección de la tira estuvo a cargo de Tito Rojas y fue creada por Inés Rodena. Los guiones eran de Mariana Luján, Alberto Gómez, Amparo Montalva, María Helena Portas y Elizabeth Alezart.