Netflix: la miniserie con episodios de solo 30 minutos que no te puedes perder

Si quieres ver una serie pero no sabes cuál escoger, quizás esta sea para ti. Es sabido que Netflix tiene un catálogo repleto de series y películas para todos los gustos pero a veces no sabes cuál ver. Netflix estrenó algunas series en mayo. Entre ellas se encuentra un anime que revoluciona el mundo otaku.

Fujiko Fujio es un dúo de autores que han alcanzado el éxito con obras como Doraemon y Ninja Hattori. Otra de los mangas que los llevaron a ser conocidos fue Time Patrol Bon, o también conocido como T. P BON. Fue publicado entre 1978 y 1985 y se convirtió en todo un éxito en poco tiempo.

Al 73% de los espectadores les gustó este anime. Foto: Archivo.

Ahora el estudio de Boku no Hero Academia y Mob Psycho 100 convirtieron el manga en anime, el cual puedes ver en la plataforma de la N roja. T P BON llegó a Netflix el 2 de mayo y consta de dos temporadas. La primera de ellas ya está disponible mientras que la segunda se estrenará el 17 de julio.

¿De qué trata esta serie?

La serie narra la historia de Bon, un adolescente normal pero que sin quererlo termina metido en un gran lío. Al parecer una patrulla del tiempo lo involucra en una gran caso y decide unirse a esta unidad para investigar junto a ellos. Bon tendrá la misión de salvar la vida de la humanidad durante diferentes eventos históricos.



El autor de esta serie es Yuko Kakihara. Foto: Netflix.

Si bien la serie conserva todas las características del estudio Boku y Mob, esta vez traen un anime lleno de humor, fantasía y drama. T P Bon cuenta con la dirección de Masahiro Ando (Under the dog) y el guión de Yuko Hakihara. Por último incluye una banda sonora producida por Michiru Oshima, quien ha trabajado en otros animes como Little Witch Academia.