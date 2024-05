La foto que causó indignación en un show de Taylor Swift y desató una ola de críticas

La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, comenzó su gira “The Eras Tour” en Francia en el Arena de La Défense de París. Más allá de que brilló en el escenario como lo hace habitualmente, una foto particular del show se volvió viral y generó indignación entre los seguidores de la estrella.

En la imagen que se viralizó del show de Taylor Swift se puede ver a un bebé que está acostado en el piso en el show que dio la cantante en París. Esta situación desató malestar, indignación y una ola de críticas por tener a una criatura en ese espacio. En la foto también se ve a una persona que está parada al lado del pequeño que aparentemente lo estaría cuidando.

A raíz de esa foto del recital de Taylor Swift muchos cuestionaron la decisión de llevar a un bebé a un show de este tamaño, haciendo énfasis en la seguridad del menor y los riesgos que se corren. Además, los internautas criticaron la presencia de menores en ambientes tan ruidosos porque puede perjudicar la audición.

La foto que se volvió viral. Fuente: Instagram.

“The Eras Tour”

Más allá de esa imagen, una multitud disfrutó del espectáculo que brindó Taylor Swift en París. Además, el público escuchó en vivo alguna de sus canciones nuevas además de los conocidos hits que la artista canta sobre el escenario. El tour todavía tiene tres noches más en la capital de Francia y después seguirá por ciudades como Madrid, Londres o Múnich.

El imponente show de Taylor Swift duró más de tres horas. Más de 42 mil personas se emocionaron con su voz, bailes y juegos de luces. Entre las interpretaciones figuran“But Daddy I Love Him”, “Who’s Afraid Of Little Old Me?”, “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived” y “I Can Do It With A Broken Heart”, “So High School” y “Down Bad”, entre otras.