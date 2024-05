El mensaje trascendental del ángel de la guarda para este 12 de mayo para Libra, Escorpio y Sagitario

El ángel de la guarda siempre está al lado de las personas para cuidarlas y ser el guía interior que los ayuda a tomar decisiones. Son seres celestiales que acompañan a los seres humanos desde que nacen hasta que mueren, ejerciendo sobre ellos una protección incondicional.

En la astrología, se asigna un ángel para cada signo y en esta ocasión este domingo 12 de mayo trae un mensaje especial y trascendental para Libra, Escorpio y Sagitario. Es importante prestar atención a sus palabras para reflexionar y aprender de cada consejo que brinda.

Libra

Para los del signo de Libra, el mensaje del ángel Samael es que salgan del círculo del pasado, especialmente los amorosos que no han sido buenos y han traído problemas. Lo relevante es mirar para adelante y lograr encaminarse hacia nuevos objetivos con personas nuevas.

Cada signo tiene un ángel protector. Fuente: Shutterstock

Escorpio

El ángel Azrael señala que a los escorpianos les encanta ir en sentido contrario, por eso aconseja parar para alcanzar la estabilidad y el equilibrio. Es necesario que se vuelvan más dóciles para poder trascender y alcanzar las metas que se vienen planteando desde hace algún tiempo atrás.

Sagitario

Para los de Sagitario, el ángel Zadquiel que protege a este signo, considera que estas personas deben ser más orgullosas y valorarse y que dejen de lado a los que no quieren estar a su lado. La intención es que no pierdan más tiempo en cosas que no valen la pena porque se merecen algo nuevo y mejor. Es cuestión de estar atentos a las personas y señales que aparecen en el camino.