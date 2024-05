María Becerra anuncia una nueva canción y deslumbra con un look escotadísimo

María Becerra parece estar transitando uno de los mejores momentos de su carrera personal y profesional. La nena de Argentina, acaba de anunciar que sacará un nuevo single, que todavía no conoce la luz pero ya se encamina a ser un exito internacional, como lo fue su última colaboración con Jason Derulo y Michael Bublé con "Spicy Margarita".

El nuevo single se llamará "Imán (Two of Us)", y este título nos indica que también tendrá algunos versos en inglés. Así lo anunció la cantante en su cuenta de Youtube e Instagram, en esta última red social la cantante tiene más de 14 millones de seguidores que enloquecieron con la nueva noticia.

Super escotada, Maria Becerra, mostró parte de su nueva canción "Iman". Foto: @mariabecerra

La canción saldrá al mundo el próximo viernes 17 de mayo y nos enseñará una estética (y sonido) muy 'dosmilero' y mucho más pomposo. Similar al estilo que muestran otras grandes artistas pop del país, como Emilia. Además, María Becerra también compartió un look de este estilo en redes, con una publicación que alcanza los 750 mil me gusta.

Allí la podemos ver, fiel a su estilo llamativo, con un microtop verde neón con cuello halter, recortes cut out y escote en pico pronunciado que destacó su busto y combinó a la perfección con una falda midi ajustada al cuerpo adornada con strass en los mismos tonos verdosos del resto de las piezas.

Con un gran maquillaje y con un vestido neón María Becerra paralizó las redes sociales. Foto: @mariabecerra

Su novio J Rei fue uno de los primeros en comentar esta publicación de Instagram "No puede ser, que mujer" puso entre emoticones de corazones, estrellas y risas, mostrando lo enamorado que está de su pareja a pesar que muchas veces los rodee rumores de separación.