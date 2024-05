La nueva miniserie de Netflix que arrasa en Estados Unidos

Desde su creación Netflix no ha parado de crecer, se estima que actualmente tiene más de 220 millones de suscriptores en todo el mundo y que representa el 8% del consumo de video global. Esto hace que el gigante del streaming no deje de crear producciones y convertirlas en un exito.

Recientemente, la plataforma agregó una miniserie que causa furor en Estados Unidos, posicionandose como lo más visto, mientras que en el resto de Latinoámerica también entra en el Top 5 de lo preferido por los usuarios. Se trata de la miniserie "Todo un hombre" (A man in fulll).

La miniserie se sumó al catálogo de Netflix a comienzos de este mes. Foto: Netflix

En esta producción seguiremos la historia de Charlie Croker, un magnate inmobiliario millonario de Atlanta que quiebra y de repente, diversas fuerzas políticas y económicas luchan entre sí mientras él intenta defender su emporio de quienes quieren aprovecharse de su desgracia.

La miniserie cuenta con grandes actuaciones de Jeff Daniels (American Rust) protagoniza junto a Diane Lane (Y: The Last Man), William Jackson Harper (The Good Place), Sarah Jones (For All Mankind), Tom Pelphrey (Ozark), Jon Michael Hill (Elementary), Aml Ameen (I May Destroy You), Lucy Liu (Why Women Kill) y Chanté Adams (A League of Their Own).

La crítica compara esta miniserie con el exito con "Succesion" . Foto: Netflix

Además, esta producida por David E. Kelley, creador de Big Little Lies, con Regina King como productora y directora de sus episodios uno, cinco y seis. Tommy Schlamme (The Americans) es quien se ha hecho cargo de los tres capítulos restantes.