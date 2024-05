Natalia Oreiro conquistó miles de corazones con un nuevo video en las redes

Natalia Oreiro compartió contenido en Instagram después de algunas semanas y volvió a llamar la atención de todos. Es que la actriz y modelo uruguaya es dueña de una gran belleza y carisma que rara vez pasa desapercibida. Ahora, conquistó miles de corazones con un nuevo video.

Mira el video de Natalia Oreiro

"Toma tu pasión y haz que suceda. Las imágenes cobran vida. Puedes bailar ahora a través de tu vida", escribió Oreiro junto a las imágenes que se llenaron de 'me gusta' y comentarios. "Diosa", "Me gusta la versión de What a feeling tuya mucho más" y "Tremenda", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Natalia Oreiro está en pareja desde hace años con Ricardo Mollo. Se conocieron en un centro de meditación hindú y en ese entonces ella tenía 23 años y él, 43. En más de una oportunidad, ella contó que fue quien se enamoró perdidamente al instante. Para él, tuvieron que pasar casi dos meses para que la viera como algo más que una amiga.

Natalia Oreiro, hermosa

"Tenemos muchos gustos parecidos", reveló en una entrevista sobre su secreto para estar juntos tanto tiempo. "Tenemos esos mismos valores y la pasamos bien juntos, pero quizás otra pareja te puede decir: Nos llevamos bien porque somos complementarios", reconoció.

Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa

Y, Oreiro, añadió: "Obvio que tenemos cosas en las que no nos parecemos. Él es una persona mucho más tranquila. Yo tengo esa cuota femenina más polvorita. Nos elegimos todos los días".