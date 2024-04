Natalia Oreiro reapareció en las redes y conquistó miles de corazones

Natalia Oreiro no fue una de las actrices pioneras en sumarse a Instagram. De hecho, demoró un tiempo su arribo a esta red social. Pero desde que lo hizo, sus publicaciones se llenaron al instante de corazones y su número de seguidores creció a pasos agigantados.

Ahora, la bellísima actriz y cantante uruguaya se había tomado un respiro de la red y desde marzo no compartía nada. Reapareció y, como era de esperar, no pasó desapercibida. Lo hizo con una nueva colección de anteojos.

"Desde niña uso lentes. Antes no veía de lejos... ahora no veo de cerca. No me hago la intelectual, soy chicata", redactó Oreiro en la publicación que conquistó miles de corazones. "Ay, pero que bella mi ídola", escribió un usuario.

Otros, sumaron: "¿Cómo se hace para estar cada día mejor como vos?", "Que hermosa Naty. Siempre trasmitís un pureza tan linda. Te quiero. Que tengas un hermoso día", "Preciosa", "Qué hermoso verte de vuelta por acá Naty, la chicata más linda del mundo mundial" y "Hermosa, ya te extrañamos mucho".

Natalia Oreiro en Muñeca brava

En la actualidad, muchos recuerdan a Natalia Oreiro por La Cholito, el personaje que interpretó en Muñeca brava. La ficción comenzó a fines de 1998 y terminó un año después. Ella hacía reír y conmover a grandes y chicos por igual y nadie quería perderse ningún capítulo.