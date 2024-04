El truco definitivo para limpiar la funda transparente del celular y dejarla como nueva

El celular o smarthphones se ha vuelto parte escencial de nuestra vida. Tal es así, que no podemos salir a ningún lado sin él o incluso, ir a diferentes partes de la casa sin el celular en la mano. Es por este uso, que va acumulando suciedades, sobretodo, la funda que lo recubre. En este sentido, puede ir adquiriendo un color amarillento que no es agradable a la vista. A continuación, te enseñamos cómo dejarla como nueva con dos ingredientes de tu cocina.

La limpieza de la funda de tu celular es muy importante para su aspecto pero también para eliminar microbios que se juntan allí. Además, es una herramienta fundamental para que tu celular no se dañe. Por eso, no es necesario comprar una nueva si no reciclar la que ya tenemos.

Deja tu funda transparente como nueva con este trucazo de limpieza. Foto: Shutterstock

Pasos para limpiar la funda transparente del celular

Si la funda de tu celular no está del todo dañada y sucia, puedes utilizar es método sencillo. Se trata de mezclar agua caliente con jabón de lavajillas líquido hasta que se forme bastante espuma. Allí, puedes humedecer un paño suave para comenzar a frotar la funda con este líquido. Luego, sécala con papel de cocina y espera al menos 60 minutos para volver a usarla en el smartphone.

Si la suciedad es muy profunda y el color amarillo persiste, te recomendamos añadir limón al agua y sumergirlo allí unas horas para que el limón blanquee con su ácido. Con los mismos fines, también puedes usar el bicarbonato de sodio. Para esto, debes espolvorear sobre la funda y dejar que actúe al menos media hora. Luego, frota con un cepillo de dientes que ya no utilces.

Evita manchas antiestéticas en la funda de tu celular. Foto: Shutterstock

Con estos sencillos pasos puedes volver a dejar la funda transparente de tu celular como nueva, sin necesidad de tener que comprar otra. De la misma forma, prolongarás su vida útil, ayudando al medioambiente no desechando plástico, sino reutilizandolo.