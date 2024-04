Netflix: la miniserie de siete capítulos basada en un crímen real y que nunca fue resuelto

Netflix es la plataforma de streaming perfecta para disfrutar en tu tiempo libre. El gigante de la N roja tiene un catálogo variado y numeroso que de seguro te mantendrá atrapado por horas. El problema es que entre tantas opciones uno puede confundirse y no saber qué ver.

Cada capítulo de esta serie tiene una duración de aproximadamente 50 minutos. Foto: Archivo.

Si estás en la búsqueda de una serie corta y que relata una historia real, esta recomendación es para ti. Se trata de Justicia bajo fuego, una miniserie de true crime, un género que es tendencia y del que todos hablan. Las producciones true crime relatan crímenes reales, polémicos, y que en algunos casos, pudieron resolverse.

Justicia bajo fuego es una miniserie de India. Netflix decidió documentar un incendio mortal en el cine Uphaar de 1997. El hecho terminó con 59 víctimas y 100 heridos. Por desgracia, el caso nunca tuvo una investigación adecuada para descubrir la causa del incendio o si habían personas involucradas.

La serie se estrenó en 2023. Foto: Archivo.

La serie no solo mostrará la negligencia detrás del crimen sino que dará a conocer la lucha de los padres de las víctimas. Ellos pasaron años reclamando justicia pero no fueron escuchados. A pesar de ello, los padres no se dieron por vencidos y siguieron exigiendo una investigación.

La serie está inspirada en el best seller Trial by Fire: The tragic Tale of the Uphaar Fire Tragedy. La historia escrita por padres que perdieron a sus hijos durante el incendio. La miniserie cuenta con la producción de Endemol Shine India y House of Talkies. Por otro lado, la dirección se encuentra detrás de Prasshant Nair.