Otra vez, Romina Malaspina se llevó todas las miradas en las redes sociales. Es que es dueña de una gran belleza que no pasa desapercibida y sus miles de seguidores en Instagram quedan fascinados cada vez que da señales de vida. Ahora, publicó nuevas fotos en el auto que encantaron a todos.

Las nuevas fotos de Romina Malaspina en el auto que encantaron a sus admiradores

"Red is the new black (en español: el rojo es el nuevo negro)", escribió junto a las fotografías que se llenaron de corazones y comentarios. "Hermosa", "Alta belleza por siempre, Romi", "Genia", "Diosa total" y "Princesa", son algunos de los tantos halagos que se alcanzan a leer.

Malaspina se hizo conocida en Argentina en 2015 cuando participó en Gran Hermano, el reality show que nuevamente hoy se está transmitiendo en Telefe y que conduce Santiago del Moro. Su paso por la casa más famosa de la televisión fue corto y, sin embargo, le abrió grandes puertas laborales.

Romina Malaspina en Instagram

En 2020 regresó a la TV argentina y condujo uno de los noticieros de Canal 26. Sus prendas causaron gran revuelo y no hubo quien no hablara sobre ella. Luego de unos meses, optó por dar un paso al costado del proyecto. En ese entonces, Malaspina reconoció: "Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí".

"No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llego el momento de darle COLOR", explicó Romina y se abrió camino en la música.