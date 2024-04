La inteligencia artificial mostró la versión más atractiva y curvilínea de este personaje de One Punch Man

La inteligencia artificial llegó y revolucionó el mundo del arte. Gracias a ella y el avance de la tecnología, un teléfono y un lápiz pueden convertirse en el lienzo y acrílico perfecto. La inteligencia artificial puede ayudarte a agregar algunos detalles a tus producciones o crear una obra por completo.

Además, la inteligencia artificial es una excelente herramienta para conocer a tus personajes en la vida real. Existen muchos animes pero muy pocos de ellos tienen su live action, y por eso muchos fans quieren descubrir cómo lucirían sus personajes favoritos si fueran personas de carne y hueso.

Do-S es una kaijin que se asemeja a una mujer humana con cabello largo. Foto: Archivo.

One Punch Man es una web cómic de acción y comedia japonesa. El anime fue creado en 2009 por el artista One y ganó una gran popularidad en muy poco tiempo. One Punch Man alcanzó las 8 millones de visitas. Esta serie es un ícono dentro del mundo otaku y cuenta con muchos personajes.

One Punch Man relata la historia de Saitama, un joven calvo y extremadamente fuerte que busca convertirse en un héroe. Este vive en la ciudad Z de Japón, la cual es atacada constantemente por diferentes monstruos. Por suerte, hay un grupo de héroes que se encargan de proteger a la población.

La versión realista de la inteligencia artificial

Así la retrató la inteligencia artificial. Foto: Archivo.

Uno de los monstruos es Do-S. Ella desempeña un papel muy importante como enemiga de los héroes. Fue reclutada por la Asociación de Monstruos, organización que se dedica a destruir ciudades y asesinar a sus héroes. La inteligencia artificial tomó este personaje y reveló cómo sería su versión real en cuestión de segundos.