Lloran por todo, los signos más emocionales del horóscopo chino

Existen diversas formar de sentir y experimentar las emociones. Por un lado, están aquellas personas que aparentemente no se ven afectadas por las circunstancias que enfrentan. Estos pueden mostrar una aparente calma y control incluso en momentos de crisis o dificultades. Sin embargo, esto no necesariamente significa que no estén experimentando emociones internamente, sino que pueden ocultar sus sentimientos ante los demás.

Por otro lado, nos encontramos con individuos que son altamente sensibles y emocionales, y que experimentan una amplia gama de emociones de manera intensa y profunda. Estas personas pueden ser más vulnerables a las situaciones de su entorno, ya que se ven fácilmente afectadas por los estímulos externos y tienen una mayor sensibilidad hacia las emociones propias y de los demás.

Es importante reconocer y respetar la diversidad emocional de las personas. Imagen de Freepik.

A continuación, tomamos la perspectiva de la astrología oriental para hacer una lista con los signos más emocionales y sensibles. Hay que tener en cuenta que el horóscopo chino suele analizar y estudiar la personalidad de los individuos. Si bien algunos la utilizan como fuente de autoconocimiento o entretenimiento, cabe aclarar que no existe evidencia científica que respalde sus afirmaciones.

Rata

El año de la rata se repite cada doce años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por ser mega sensibles y emocionales. Pueden ser fácilmente afectadas por las situaciones que ocurren en el día a día y, por lo general, tienden a expresar sus sentimientos de manera intensa.

Cerdo

Los años del cerdo en en la astrología oriental son los siguientes: 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007 y 2019. Los nacidos bajo este signo son compasivos y empáticos, lo que los hace emocionales en sus relaciones con los demás. Pueden ser muy sensibles a las emociones que experimentales los que los rodean.

Rata, Cerdo y Cabra son los signos más sensibles del horóscopo chino. Imagen de archivo.

Cabra

Los años de la cabra en el horóscopo chino son: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, y así sucesivamente en un ciclo de 12 años. Las personas nacidas bajo este signo son generalmente consideradas como emocionales y sentimentales. Pueden ser muy receptivas a las emociones y a menudo muestran una gran empatía hacia los demás.