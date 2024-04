La China Suárez deslumbró con su belleza en las redes sociales

La China Suárez no le teme al qué dirán y no disimula nada. "Hay un costo de bancarse ser como sos pero tampoco me puse a pensarlo, simplemente es mi forma de ser. Ser genuina me ha traído algunas desilusiones, yo también me he equivocado varias veces, pero no conozco otra forma de vivir. Y cuando uno se equivoca siendo genuino puede decir: 'Está bien, la cagué, pido perdón'", señaló en una entrevista que brindó al Planeta Urbano.

Y continuó: "Creo que antes había menos paciencia conmigo porque querían que fuera infalible y ahora que ven que me muestro como soy, como alguien normal que la pifió, está todo mejor".

"Cuando posás como alguien perfecto, con soberbia, están esperando que te equivoques. Si ven que te salió un grano, te rompieron el corazón, la estás pasando como el ort* o no tenés ganas de ir a trabajar pero no te queda otra, algo cambia. Es verdad que ser uno mismo tiene un costo, pero estoy dispuesta a pagarlo. No sé armar un personaje, ya no estoy a tiempo ni quiero hacer eso", sumó Suárez.

La China Suárez enamora con su hermosura

También, admitió, que hay un prejuicio con ella: como si siempre tuviera que vivir demostrando que puede o que es capaz. En Instagram, Eugenia Suárez es muy activa y con frecuencia comparte contenido que llama la atención de sus admiradores.

Ahora, la actriz, que muchos recuerdan por su participación en las tiras de Cris Morena, deslumbró a más de uno de los internautas con su belleza. En la imagen se la ve posando para la cámara con la luz del atardecer.