Camila Homs y un exclusivo cambio de look con el que marca tendencia

Camila Homs sorprendió a todos sus seguidores mostrando un exclusivo cambio de look. La modelo compartió con su millón de seguidores un albúm de imágenes donde se la puede ver con un nuevo estilo junto a su peluquero. Las imágenes no tardaron en superar los 24 mil me gusta en menos de un día.

Es que la ex de Rodrigo de Paul, desde que se separó del campeón del mundo no deja de ser noticia. Su nombre fue conocido por todos cuando surgió el rumor de que De Paul le habría sido infiel con la cantante Tini Stoessel. Actualmente, la modelo parece haber pasado de página y se encuentra en pareja con el jugador de Estudiantes de La Plata, José "El Principito" Sosa.

Camila Homs cuenta con más de un millón de seguidores sólo en Instagram. Foto: @camihoms

Como podemos ver, Cami Homs lució su cabello suelto con ondas naturales. Pero la podemos ver con dos mechones delanteros teñidos en un tono más claro, agregando luz a su nuevo look. Ella misma lo describió en la leyenda de las fotos como "Un touch". Mientras la podemos ver junto a su estilista Max Jara.

Ante la revolución que causó el nuevo look de Homs, asegurando que la modelo marca tendencia, Max Jara dijo “Aggiornamos un poco el look de Cami, su marrón madera o marrón chocolate ahora lleva una tendencia llamada money piece, que es contorno e iluminaciones en punta en dorado para que realce la mirada y le dé un toque fresco al otoño. Todo con coloración libre de amoníaco”

El nuevo look de Cami Homs que marca tendencia. Foto: @camihoms

Sin dudas, Homs sabe como mantener entretenidos a todos sus seguidores que no se pierden ningún detalle de su vida. De hecho, en los comentarios podemos ver puras halabanzas e incluso algunos comentarios negativos hacía Tini, “¡Rubia o morocha es una mujer hermosa! Y me encantan las recetas cami, volvé con algunas”; “Hermoso!!! ¡No vuelvas al rubio cami, este es tu color!!!!".