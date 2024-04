Andrea Rincón se lanza como cantante de música cristiana

Andrea Rincón esta protagonizando uno de los cambios más grandes de su vida. A fines del año pasado, pudimos ver a la ex participante de Gran Hermano siendo bautizada en la iglesia evángelista. En la fe cristiana, Andrea encontró un camino para dejar atrás una vida donde los excesos la habían controlado.

“Dios me salvó la vida y entendí que, si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que me pasó”, aseguró Andrea en una entrevista en 2021. Es que es de público conocimiento que la mediática lucho algunos años contra la adicción a alas drogas. Hoy en día, elegió dar un giro inesperado.

Andrea Rincón encontró su lugar en la fe cristiana. Foto: @andrearincon_top

En este camino, la modelo encontró un lugar, actualmente se lanzó como cantante de música cristiana. Así lo podemos ver en su Instagram donde compartió el video musical acompañada por el músico Walter Encima. En esta red social donde acumula más de un millón de seguidores, sus fans la felicitaron por el cambio radical.

“Los amo”; “Poderoso”; “Es mi canción lema de este 2024?; “Qué voz tan armoniosa”; “Qué cambiada estás. La gloria de dios lo puede todo, cómo me gustaría cambiar mi vida así”, fueron algunos de los tantos mensajes destacados que dan cuenta de que sus seguidores la toman como un ejemplo.

Andrea Rincón interpretando una canción cristiana. Foto: @andrearincon_top

En una reciente entrevista en la radio Rock&Pop, Andrea Rincón defendió su nueva postura ante la vida “En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto."