Una vez más, Nati Jota llamó la atención en las redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores que están pendientes de todo lo que comparte y ahora quedaron encantados con unas fotos de ella en microbikini. "Capturitas de barbarisca un ratito de descanso antes de seis millones horas de ruta, serán como 8 en realidad (no millones, simples horas) pero se hicieron largas", comenzó diciendo en la publicación.

Nati Jota es muy activa en Instagram

Y agregó: "Sobre todo porque manejé yo 6 y pico de ellas y no es mi actividad favorita. al menos no tanto tiempo. Y me duelen cosas del cuerpo que me hacen acordar que estoy por cumplir 30 y que a veces me duele la espalda por dormir. Tema estrategia de volver hoy en lugar de mañana -anteúltimo feriado del finde larguísimo-, la conclusión es clara y aplicable a casi todo: si todos se avivan, nadie se aviva".

"Igual sospecho que mañana sea peor pero no lo sabremos hasta entonces. Buenas noches en este segundo y anteúltimo domingo seguido", finalizó Nati Jota la publicación.

Los mensajes, como era de esperar, no demoraron en aparecer. "Fuerte como té de cebolla", "Te amo, sos la más linda del mundo", "Linda", "Qué hermosura", "Divina", "La más hermosa sin dudas, encima es de River. Es perfecta" y "Así o ¿más bomba?", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Nati Jota sabe cómo llevarse todas las miradas con estas fotos en microbikini

En esta red social, Nati Jota cuenta con dos millones y medio de seguidores. Comparte contenido de su rutina diaria, sus trabajos, sus looks y sus entrenamientos para lucir espléndida.