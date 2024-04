Eiza González conquista el show de Drew Barrymore con su belleza

Eiza González es una de las estrellas latinas en pleno ascenso a la cima de la industria. La diva, que comenzó su carrera en la adolescencia, en papeles protagónicos de telenovelas juveniles mexicanas, llegó a Hollywood para probar todo su potencial.

En los últimos años, la destacada actriz ha brillado en producciones como "From Dusk Till Dawn", "Baby Driver", "I Care a Lot" y, actualmente, llegó al streaming con otros exitosos proyectos. A fines de marzo, se estrenó “3 body problem” en la pantalla de Netflix, posicionándose entre las series más vistas de la plataforma. Y, como si fuera poco, este 13 de abril se estrena la película “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” en la que actúa junto al mismísimo Henry Cavill.

En ese contexto, Eiza está dando ruedas de prensa y participando en entrevistas televisivas para promocionar cada uno de sus trabajos. Es por ello que, hace un día, la joven fue al programa de Drew Barrymore, causando furor con su llegada. “BTS visitando a la señorita @drewbarrymore ! Sueño hecho realidad, hablando de @ungentlemanlywarfare y @3bodyproblem. Eres una joya pura. Te adoro. Gracias por invitarme! @thedrewbarrymoreshow”, escribió la mexicana en Instagram.

Eiza sonríe a la cámara mientras se preparaba para entrar al aire. Foto: INSTAGRAM @EIZAGONZALEZ

En la charla, se la ve a Eiza resplandeciente, luciendo un vestido amarillo de Versace, mientras hablaba con Drew sobre las relaciones personales. “Las relaciones emocionales son tan complejas. Mientras estés trabajando en ti mismo, porque tienes que ser la mejor versión de ti. Entonces creo en que hay que hacer terapia, trabajo en mis habilidades para comunicar, cómo puedo ser mejor, hacerme cargo de mis errores. Somos todos humanos, estamos todos aprendiendo. Somos un trabajo en proceso”, expresó González en vivo.

Mira el video de Eiza en el show de Drew

Asombrada por su belleza y por lo que salía de sus labios, Drew la interrumpe y le dice: “Eres un gran partido, por cierto”, a lo que Eiza responde: “Eres dulce. Tal vez nos casemos juntas. Sabemos que nos divertiríamos”. “Sería el mejor plan de todos los tiempos”, concluyó Eiza entre risas.

Eiza lució un vestido de Versace en el show. Foto: INSTAGRAM @EIZAGONZALEZ

“Queen”; “Diosa, siempre esa elegancia que te caracteriza!!!!”; “la que de amarillo se viste, en su belleza confía”; “Simplemente Eiza González es bellísima”; “I vote Eiza Gonzalez to play Poison Ivy in the next Robert Pattinson Batman movie”; “I'm so happy for you! And seeing you smiling makes me feel so good, simply the girl of the moment”; “I’ve died and gone to heaven”; “La Dura de las Duras”; “Gorgeous”; “Hermosaaa eizaa”, comentaron en Instagram sus fanáticos.