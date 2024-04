Esto es lo que debes hacer en tu hogar para resaltar tu decoración

Si eres de los que adoran la decoración no te puedes perder este truco. Para aquellos que buscan decorar y dar un toque especial y glamuroso a sus hogares deben saber que con tan solo pintar una parte podrán obtener los efectos que buscan. ¿Alguna vez escuchaste sobre el acabado brillante? Si no lo has hecho, puedes seguir leyendo.

Esto es lo que dicen los expertos

Lamidecor, una fábrica de decoración, explicó que este tipo de pintura reflectante y brillante aportará un estilo sofisticado y elegante en las superficies donde tu prefieras. Esto te permitirá destacar azulejos o muebles de madera ya que aportará reflejos de luz dando la apariencia de mayor espacio y luminosidad.

Puedes decorar tus pisos. Foto: Archivo.

Los estilistas y expertos en decoración aseguraron que los beneficios del acabado brillante son varios. Uno de ellos es la facilidad con la que puedes limpiar tus muebles y azulejos. Tan solo debes usar un trapo húmedo y quedará impecable. Además es muy resistente por lo que no tendrás que tener tantas precauciones al cuidarlo.

Pero también debe tener en cuenta algunas desventajas. Como es un acabo que aportará luz será más fácil notar las imperfecciones por lo que debes tener mucho cuidado al aplicarlo. De hecho es recomendable que acudas a un profesional para que haga este trabajo en tu hogar, de esta forma te ahorrarás posibles problemas de cabeza.

Puedes decorar detalles como espejos o cómodas. Foto: Archivo.

En otros caso puede que el acabado resulte demasiado llamativo y le saque sensación de confort a tu espacio. Por eso se recomienda que lo apliques solamente en adornos de gran tamaño, como piletas y mesadas. Pero para que no resulte excesivo debes pensar y diseñar tu hogar con anterioridad. Si es posible puedes consultar a un diseñador de interiores y pedirle algún consejo.