Esta es una de las razas de perro más adorables y cariñosa que puedes adoptar como mascota

Cuando adoptas una mascota debes tener en cuenta varias cuestiones. La llegada de un nuevo integrante a la familia trae aparejada un montón de responsabilidades que debes cumplir para proteger la salud de tu perro. La higiene, alimentación, ejercicio, entre otras, son cuestiones que no debes dejar de lado.

Esta es la raza que deberías conocer

Una de las mascotas que cumple con todas estas características es el Brichón frisé. Esta es una raza pequeña y que será una gran compañía para ti. Esta es una mascota que adora pasar tiempo junto a sus dueños y los seguirá hasta donde vaya. Es un perro con pelaje blanco y esponjoso que dejará enamorado a más de uno.

Este perro tiene pelaje blanco, negro o marrón. Foto: Archivo.

El bichón frisé es de origen europeo. Su nombre bichón es el diminutivo de barbet que quiere decir barba. Se dice que los orígenes de esta mascota se encuentran en Francia y el Mediteterráneo. Tiempo atrás, los perros Barbets fueron cruzados con perros pequeños y blancos. Como resultado apareció una nueva raza, el bichón frisé.

Este es un perro apto para dueños sin experiencia ya que solo requiere de un adiestramiento básico. A esta mascota le gustan los paseos suaves y con 30 minutos de actividad física ya habrá cumplido con la cantidad de movimiento necesaria para su especie. Cabe destacar que no es un perro que soporte carreras o paseos muy largos.

Esta es una raza gentil. Foto: Archivo.

Es un perro familiar y adora jugar con niños. Pero esto no quiere decir que no sea guardián. Esta raza de perro está atenta a todo su alrededor y ladrará si algo está fuera de lugar o llama su atención. En general es tranquilo pero debes saber que no estarás desprotegido si tienes esta mascota en tu hogar.